صور موديلات عبايات مخصّرة لإطلالة غاية في الرشاقة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 يونيو 2019 01:41 مساءً - موديلات العبايات التي يتوسطها حزام الخصر من التصميمات العصرية والرائجة التي يمكنكِ اعتمادها بطرق مختلفة. فلم تعد فكرة العباية تعتمد على التصميم الواسع والمنسدل من دون إبداع، بل تطورت الموضة ومعها أصبحنا نشاهد الكثير من موديلات العبايات المخصرة لاطلالة أنيقة، تُبرز خصر المرأة، وبالتالي تجعلها تبدو رشيقة.

عباية بحسب أسلوبك وشخصيتك من موقع كشختنا



لهذا سيكون حديثنا اليوم عن تصميمات العبايات المخصّرة، مع ألبوم صور مميز يلهمكِ الكثير من الأفكار لموديلات العبايات من أشهر الماركات والمدونات أيضًا.



العبايات مع التطريزات اللامعة وحزام الخصر الرفيع

Abaya Show عباية شو





عبايتكِ الشيفون المفتوحة مع اللمسة اللامعة، كهذا الموديل من Abaya Show عباية شو، من الممكن أن تتألقي بها بالسهرات، مع كلتش لامع، وحزام الخصر الرفيع، كنوع من تغيير اللوك، مع ارتداء فستان طويل تحت العباية، أو بنطلون أبيض عالي الخصر.

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عباية الشيفون مع حزام الخصر الأسود لاطلالة سيمي كلاسيك

عباية مع حزام





العباية مع بطانة الشيفون اللامعة المطبعة بالرسومات الكلاسيكية، تمنحكِ اطلالة أنيقة وهادئة، كان لحزام الخصر الأسود بهذا التصميم من The Seen ذا سيين، دور مهم، فلا يمكن أن تتخلي عنه بهذه العباية، حتى يبدو شكل جسمكِ متناسقًا، من الممكن أن تختاري معها حجابًا أسود يتناغم مع لون الحزام، وصندلًا مفتوحًا بلون فضي.

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العباية المكشكشة وحزام الخصر النود

فطامي بو حمد





من الممكن أن يضبط حزام الخصر مقاس العباية ذات التصميم الواسع، بحيث تكون العباية منسدلة ولكن بتصميم يُبرز رشاقتكِ، ولا يضيف لكِ حجمًا، كهذا الموديل من الفاشينيستا فطامي بو حمد، بالعباية باللون النود الروز، مع الكشكشة على الأكمام، نسقت معها كعبًا عاليًا لتزداد رشاقة، مع حزام الخصر الملفوف مرتين للمسة أكثر شبابية.



العباية الأنيقة مع حزام الجلد

أمل الأنصاري





اعتمدت المدونة أمل الأنصاري على العباية الطويلة بتصميم كلاسيكي فخم، أضافت لها لمسة حزام الخصر الجلد، لتبدو أكثر نعومة وأنوثة، واعتمدت كذلك على لون الحجاب المماثل للون الحزام لتكتمل الطلّة الانيقة، مناسبة بشكل كبير للمناسبات الرسمية، والأيام المهمة بعملِك.

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