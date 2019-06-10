هيفاء وهبي وسر الجزمات العالية على إنستقرام!

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 يونيو 2019 01:41 مساءً - من المعروف أنّ هيفاء وهبي من النجمات اللواتي يحددن صيحات الموضة في الوطن العربي، وما تبلسه من أزياء أو بطلونات يصبح موضة معينة تتبعها فيها الكثيرات من النساء، ومؤخرًا لاحظنا هوسها بموضة الجزمات العالية التي يصل طولها أعلى حد الركبة، والكثير من صور اطلالاتها على انستقرام شاهدناها في هذا النوع من الجزمات فما هو السر؟



هيفاء وهبي وسر الجزمات العالية:



شاهدنا هيفاء وهبي تنسق العديد من الاطلالات مع الجزمة العالية التي وصل طولها أعلى حد الركبة، والسر يكمن في أنّ هذا النوع من الجزمات هو أحد أبرز صيحات الموضة لهذا الموسم، وهو يوحي بالكثير من العصرية والجاذبية، ومن السهل تنسيقه مع مختلف أنواع الملابس كما فعلت هيفاء وهبي.



هيفاء وهبي في فستان أسود قصير وجزمة عالية براقة:



في إحدى الاطلالات شاهدنا هيفاء وهبي وقد اختارت فستانًا أسود قصيرًا من قماش الجلد، بأكمام طويلة وقصة ضيقة، وقد نسقت معه جزمة عالية من قماش براق باللون الفضي اختارتها من “سانت لوران” Saint Laurent وقد بدا اللوك لافتًا.







فستان سهرة نسقت معه هيفاء وهبي جزمة عالية:



في اطلالة لافتة اختارت هيفاء وهبي فستان سهرة باللونين الأبيض والأسود مطبّعًا بالنجوم من “مرمر حليم” Marmar Halim نسقت معه جزمة عالية من الجلد باللون الأسود من “كريستيان لوبوتان” Christian Louboutin وأكملت الاطلالة بأقراط باللون الأحمر.

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تنسيق كاجوال في الجينز مع الجزمة الطويلة اعتمدته هيفاء وهبي:



نسقت هيفاء وهبي لوك كاجوال صباحيًّا اختارت فيه بنطلون جينز سكيني، مع جزمة عالية من الجلد الأسود من “أوف وايت” Off-white، وجاكيت بومبر من “فيتمان” Vetements، وشنطة يد بطبعة مموهة من “موسكينو” Moschino.





هيفاء وهبي في اطلالات متنوعة في الجزمة العالية، شاهدي الصور واخبرينا رأيكِ بهذه الصيحة.

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