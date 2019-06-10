فساتين محجبات تخفي عيوب القوام من وحي مروة حسن

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 يونيو 2019 01:41 مساءً - أصبحت الشخصيات المؤثرة على انستغرام هم مصدر الصيحات وأفكار تنسيق الأزياء، خاصة بين المحجبات اللواتي ليس لهن واجهة أخرى. واحدة منهم المدونة المصرية مروة حسن.

تميل مروة حسن إلى اعتماد الفساتين الحشمة المناسبة للمحجبات، لا سيما وأنها صاحبة قوام متوسط الوزن، من ثم يساعدها الفستان في إخفاء أي بروز، وهو جعلها واحدة من الشخصيات المؤثرة الأشهر في الوطن العربي.

إطلالات صيفية من مرمر محمد ودلال الدوب



اخترنا مجموعة من الفساتين التي اعتمدتها مروة حسن خلال هذا العام، لتستلهمي منها إطلالة مناسبة للعيد:



الفساتين المطبعة بنقشة الحيوانات، مثل نقشة الفهد، كانت من أحدث الصيحات التي اعتمدتها مروة حسن، واختارت فستان شيفون ناعم ليناسب طقس رحلات الصيف، ونسقت معه حجاب أسود.

فساتين محجبات



ذهبت أيضاً إلى صيحة الفساتين المطبعة بالورود، و اللافت أن اختياراتها لم تقتص على الطبعات صغيرة الحجم، بينما اعتمدت فستان بدرجات الرمادي مطبع بورد ضخمة بدت وكأنها نقوش بارزة.

فساتين محجبات

من الصيحات الرائجة هذا العام، هي الأزياء المطبعة بنقشة الأوشحة المستوحاة من تسعينات القرن الماضي. اختارت مروة حسن فستان ماكسي مطبع بالسلاسل الذهبية المميزة لهذه الصيحة.

فساتين محجبات

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البولكا دوت من خيارات مروة حسن



أيضاً البولكا دوت كانت ضمن الفساتين التي اختارتها مروة حسن هذا الصيف، ورغم أنها صيحة كلاسيكية إلا أن اختيارها لمزيج الأحمر المزدان بنقاط بيضاء كبيرة الحجم كان خياراً مميزاً عن القطع المتوفرة في الأسواق.

فساتين محجبات





اعتمدت أيضاً صيحة الفساتين المصممة بشق جانبي، ورغم أنها خياراً يبدو بعيداً عن أزياء المحجبات إلا أنها نجحت في تنسيقه بأسلوب مناسب من خلال ارتداء بنطلون سكيني أسود عزز أناقة الفستان المزين بنقوش الطيور البرية.



فساتين محجبات

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حيّل تتبعها مروة حسن لتبدو بقوام نحيف

فساتين محجبات



دائماً ما تبدو المدونة مروة حسن متناسقة، ويعود ذلك إلى ذكائها في اختيار الصيحات التي تناسب قوامها.

تميل عند اعتماد الفساتين الصيفية إلى التصاميم التي تلف الصدر مع تنسيق حزام الخصر ولكن في الجزء العلوي لتخفي الحجم الحقيقي للخصر.

تذهب في بعض التصاميم إلى الخطوط الطولية لتبدو بقامة طويلة وممشوقة، كذلك، تعتمد صيحة اللون الموحد التي تلعب الدور نفسه.

أما فساتين السهرة تفضل فيها قصة كرانيش الخصر التي تخفي أي بروز في البطن.

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شاهدي مجموعة من الفساتين الأنيقة لمروة حسن.