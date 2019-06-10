"أنا قاصدة راجل معين".. كيف تحدثت دينا الشربيني عن الهضبة بشكل غير مباشر؟

استطاع اللإعلامي عمرو أديب، أن يستدرج الفنانة دينا الشربيني، للحديث بشكل واضح وصريح عن الفنان عمرو دياب، لأول مرة، وذلك خلال استضافتها أمس، بصحبة فريق عمل مسلسل "زي الشمس" ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية MBC مصر.

ووجهت "الشربيني" أمس، رسالة خاصة للهضبة، حيث أشادت، بحضوره بعض كواليس مسلسل "زي الشمس".

وأوضحت "الشربيني" خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، أنه شخصية جدعة للغاية، كما أنه كان داعما للمسلسل، قائلة: "جدع وإيجابي وداعم لينا، كان طاير بالمسلسل وبيتابعه ويشجعني"، مؤكدة أن عمرو "لسانه حلو ودائم النصيحة بناء على نظرة وخبرة قوية وأنا بسمع الكلام على طول".

على الرغم أن تلك المرة هي الأولى إلى توجه "الشربيني" رسالة واضحة للأخير، على الهواء، إلا إنه كان حاضرًا غائب من قبل خلال حواراتها.

"أنا قاصدة شخص معين":

تحدثت "دينا"، من قبل، عن "الهضبة" بشكل غير مباشر خلال حوارها في برنامج "صاحبة السعادة"، على قناة "DMC"، مع الإعلامية إسعاد يونس.

حيث قالت "الشربيني"، إن هناك بعض الرجال يشجعون زوجاتهم على كل شيء جميل، ويؤمنون بهم بشكل كبير، مضيفة: "فيه رجالة يكونوا مؤمنين بيكي جدًا، ومش فارق معاه أي حاجة تاني، وشايف فيكي كل حاجة حلوة".

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وتابعت "دينا": "الناس اللي من النوع دي عندها مشاعر حلوة أوي، ده بنى آدم حقيقي، وعنده إيمان بالست اللي بيحبها أو اللي متجوزها".

فيما ردت عليها إسعاد يونس: "ولو إني حاسة إنك قاصدة شخص معين بس يلا"، فردت دينا الشربيني ضاحكة: "أه"، فاستكملت إسعاد يونس: "ما هو عشان كدة شخص ناجح وناس كتير تتمنى تكون زيه ومتربع ديما لفوق، وعنده ثقة كبيرة جدًا في نفسه".

"هطل بالفستان الأبيض في العرض المقبل":

كانت "الشربيني" أثارت جدلًا واسعًا بسبب صورة لها مع "دياب" حيث ظهو رالأخير وهو يضع يديه حول بطنها، الأمر الذي تفاعل معه العديد.

وعلى هامش تلك الصورة، تحدثت الفنانة عن حياتها الخاصة، خلال لقائها مع "الإمارات نيوز"، خلال حضورها العرض الخاص لفيلم "122"، في دبي، بصحبة أبطاله، من بينهم أمينة خليل وأحمد داوود.

وبسؤالها عن موعد إطلالتها بفستان الزفاف الأبيض، ظهر عليها التوتر، مجبية باللغة الإنجليزية: "في العرض المقبل"، وانهت الحوار مع "الإمارات نيوز".

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