"غيران من نجاحي".. "زينب" تطلب "الخلع": "جري ورايا بالسكينة في الشارع"

بعد نحو 10 سنوات من الزواج، أقامت "زينب.ع" (36 عامًا)، دعوى خلع حملت رقم 1201/2019، ضد زوجها "أحمد. ع" (39 عامًا)، سمسار عقارات، لاستحالة العشرة بينهما بعدما أقدم زوجها على تهديد حياتها بسبب ما وصفته الزوجة بـ"غيرته من نجاحها" في العمل.

ارتباط عن حب وقع بين الزوجين، تروي "زينب" لـ"هن": "كان ابن عمي وكنت بحبه من سنين واتفقنا على الجواز واتخطبتله 4 سنين سافر فيهم العراق والسعودية لحد ما كون نفسه وبنى شقة في بيت عمي وجهزها واتجوزنا وخلفنا ولدين وحياتنا كانت زي الفل".

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خسارة كبيرة في عمل الزوج تسببت في وقوعهما بأزمة مالية، تضيف: "بعد ما رجع فضل عايش يصرف من تحويشة عمره نصحته كتير يدور على شغل ويجيب تاكسي يشتغل عليه يقلب عيشه بأي حاجة لكن رفض وراح شارك أخوه في معرض أجهزة كهربائية واتنصب عليهم وراحت كل فلوسه وقفت جنبه وبعت شبكتي عشان يفضل البيت مفتوح وبدأ ينزل شغل سمسرة عقارات بيع وشراء والحمدلله بقت الحياة ماشية لكني بقيت خايفة لأن شغله مش منتظم وعندي عيلين روحت اشتغلت مشرفة حضانة وبقيت أشوف أكل عيشي والحمدلله حياتي مشيت، وربنا بقى يرزقني بشغل سمسرة بيعمل فلوس كويسة كمان، وعمري ما خليت بيتي عايز حاجة لكن ده معجبهوش وشاف إني كدا كعبي علي عيله بالفلوس اللي بكسبها وبقى مصر إني أقعد في البيت".

خلافات زوجية بسبب رغبة الزوج في إنهاء عمل زوجته، توضح: "اتعاملت معاه كتير بهدوء لكن دماغه وألف سيف منزلش الشغل تاني أبدا رغم إني مش مقصرة في بيتي وهو اللي مقصر في المصاريف.. بدأ يرمي كلام إني بذله بفلوسي عشان ربنا فتحها عليّ وهو بقى في أزمة وإني خونت العيش والملح واتجوزته عشان كان مقتدر مع إني عمري ما اشتكيت لحد إني بعت دهبي عشانه وبدأت الحياة تختلف من ضرب وتهزيق وشتيمة لي ولأهلي ومفيش فايدة فيه لحد أخر موقف جري ورايا بالسكينة في الشارع حالف يدبحني عشان نزلت الشغل وهو كان حالف علي مروحش.. حياتي وحياة عيالي بقت في خطر معاه مقدرتش أستحمل أكتر من كدا هربت من البيت وسيبت حتى هدومي أنا وولادي ورفعت قضية خلع عشان أخلص منه".

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