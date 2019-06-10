"ثورة أمهات مصر": امتحان الاقتصاد فوق مستوى الطالب المتوسط

يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم امتحاني مادة الاقتصاد والإحصاء، وسط ترقُّب كبير من أولياء الأمور في انتظار انتهاء أبنائهم من الامتحان.

وأكد خالد صفوت، أدمن صفحة "ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية" بموقع "فيسبوك"، أنه تم تداول امتحان الاقتصاد على صفحات الغش بعد 10 دقائق من بدء الامتحان.

وتابع أثناء حديثه لـ "هُن"، أن هناك شكاوى من وجود بعض الصعوبات في الامتحان وانه فوق مستوى الطالب المتوسط، كما تم رصد تداول أجابات مكتوبة بخط اليد بين الطلاب على جروبات "فيس بوك" و"واتس آب"، وشكوى أخرى من تركز اغلب اسئلة الاقتصاد على آخر فصلين في المادة.

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وتفاعل أولياء الأمور عبر الصفحة، حيث قالت نهى مرسي ولية أمر: "الامتحان وحش جدا ومركز على آخر فصلين بس"، وتابعت هالة عبد المعين: "حرام تضيع وقت الطلاب في مادة لا تضاف".

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