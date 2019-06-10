حكم تنفيذ وصية المرأة بالدفن مع أبيها مع وجود مقابر للنساء.. المفتي يُجيب

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنَّ الفقهاء أكّدوا على استحباب دفن الأقارب في مكان واحد؛ لأن ذلك أسهل لزيارتهم والتَّرَحُّم عليهم.

واستشهد "علام"، بما قاله الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين": "قال الشافعي والأصحابُ رحمهم الله: يستحب أن يجمع الأقارب في موضع واحد من المقبرَةِ"، وبما قاله الإمام ابن قدامة الحنبلي في "الكافي في فقه الإمام أحمد": "وجمع الأقارب في الدفن حسن؛ لتسهل زيارتهم والترحم عليهم".

وأضاف المفتي، في رده على سؤال: "ما الحكم لو أوصت المرأة أن تدفن مع أبيها، رغم وجود مقابر خاصة بالنساء، فهل تنفذ وصيتها؟": "بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه إذا أوصت المرأة أن تُدفن مع أبيها بعد وفاتها جاز دفنها معه، ويراعى في ذلك أن يكون بينهما حاجز من الطوب أو ساتر من التراب".

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