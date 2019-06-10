صور| على مدار يومين.. حفل زفاف أسطوري في فنزويلا يتكلف 16 مليون دولار

حفل زفاف أسطوري استمر لمدة يومين أُقيم للابنه الصغرى لرئيس الجمعية الوطنية التأسيسية "ديوسدادو كابيلو"، صاحبة الـ27 عامًا، داخل منتجع شهير في فنزويلا، بلغت تكلفته حوالي 16 مليون دولار، على مطرب محلي يُدعى "عمر أسيدو" ويبلغ من العمر 35 عامًا.

أقيم الحفل داخل منتجع"os Roques"، والذي يبعيد عن العاصمة كاراكاس بـ160 كيلومترا، ومُنعت كل وسائل الإعلام من تغطية الحفل الأسطوري خوفًا من ردود الفعل نتيجة الأزمة الإقتصادية التي تعاني منها المدينة، بحسب وسائل الإعلام.

وغرد الجنرال المتقاعد" كارلوس بينالوزا" عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة" تويتر" بتفاصيل خاصة عن حفل الزفاف وأرفقها بصورة وحيدة وهى عبارة عن خاتم من الألماس قدمه العريس لعروسه، وهو الأمر الذي فتح الباب على مصرعيه داخل المجتمع المحلي

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وحضرت الحفل"ماريا غبرييلا"، الابنة الكبرى لشافيز، والمعروفة بأنها أغنى امرأة في فنزويلا، بثروة تزيد عن 4 مليارات دولار.

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