بالصور| تامر هجرس بصحبة زوجته ونجلته.. ومتابعون: "ما تقول مين فيهم بنتك من مراتك"

ظهر الفنان تامر هجرس، بصحبة زوجته ونجلته، في منطقة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، خلال احتفاله بتكريم نجلته في مسابقة خاصة بالتعليم.

ونشر هجرس، صورته مع زوجته ونجلته، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

واختار "هجرس" وعائلته الظهور بأزياء سوداء صيفية، حيث أطل الفنان وزوجته بأزياء كاجوال، فيما ارتدت نجلته بفستان أسود غير منقوش، والذي تميز بأنه دون أكمام.

وعلق الفنان على المواد المصورة لأسرته باللغة الإنجليزية، قائلًا: "فخور بك يا حبيبتي تومي.. أحبك يا ابنتي بشدة".

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع الصور العائلية، التي حصدت على ما يزيد على 4 آلاف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات لمتابعيه وزملائه في الوسط الفني، على رأسهم عبير صبري وفريال يوسف، المنهئين على النجاح والتميز.

وتنوعت تعليقات متابعيه بين المهنئين، والملفتين لصغر سن زوجته، أبرزها: "ما تقول من فيهم بنتك من مراتك"، و"مبروك يا تومي"، و"مرات شكلها أصغر من بنتك".

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