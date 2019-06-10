متجر يعرض "مانيكانات" ذات وزن زائد في لندن

في خطوة جديدة نحو الشمولية بعالم الرياضة، قدم متجر "نايكي" الشهير في لندن هياكل عرض "مانيكان" ذات وزن زائد، وأخرى تجسد أفراد ذوي احتياجات خاصة في طابقهم الخاص بالنساء الذي أُعيد تطويره.

وكان الطابق الجديد الخاص بالنساء، افتتح يوم الأربعاء، وقدم عروض ممتدة للأحجام الزائدة"، وملابس رياضية مصنعة حسب الطلب، وذكرت شركة "نايكي" في بيان صحفي أنهم لن يحتفلوا بتنوع وشمولية الرياضة خلال المحتوى المرئي فقط، بل من خلال "مانيكانات" ذات وزن زائد، وأخرى تجسد أفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأكدت المديرة العامة لـ"نايكي" ونائبة رئيس قسم النساء للشركة في أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، سارا هانا: "مع الزخم المذهل في رياضة المرأة الآن، تعد المساحة المُعاد تصميمها دليل آخر على التزام نايكي في إلهام وخدمة الرياضة".

ووفقا لـ"CNN بالعربية"، أصدرت "نايكي" مجموعة خاصة للنساء ذات الوزن الزائد في عام 2017، وقدموا خلالها أحجام تتراوح من "1X" إلى "3X"، وذلك مع حملة تضمنت عارضة الأزياء بالوما إليسير، ومؤثرات مثل غريس فيكتوري، ودانيل فانير، وغيرهن.

وتعاونت "نايكي" في وقت سابق من هذا العام، أيضاً مع المؤثرة كلوي إليوت والمتجر البريطاني للتجزئة عبر الإنترنت "Very" لعرض مجموعتهم الخاصة بالأفراد أصحاب الوزن الزائد.

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