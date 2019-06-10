بالصور| دينا الشربيني تثير الجدل بـ"نيو لوك" مع عمرو أديب: بقيتي شبه زينة عاشور

"نيو لوك" مختلف أطلت به الفنانة دينا الشربيني، خلال استضافتها في حلقة بالأمس، ضمن فريق عمل مسلسل "زي الشمس"، في برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو دياب، على شاشة "أم بي سي مصر".

وأطلت "الشربيني" بشعر يحمل تدرجات اللون الأصفر، مع اختيارها تسريحة الـ"كيرلي"، وتعد هذه المرة الأولى التي تظهر فيها بالشعر الأشقر، خلال حديثها عن كواليس "زي الشمس"، فضلًا عن ذكر دعم النجم عمرو دياب لها، قائلة: "جدع وإيجابي وداعم لينا، كان طاير بالمسلسل وبيتابعه ويشجعني"، مؤكدة أن عمرو "لسانه حلو ودائم النصيحة، بناء على نظرة وخبرة قوية وأنا بسمع الكلام على طول"، ويعد ذلك أول حديث إعلامي للفنانة الشابة عن "الهضبة".

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ومنذ إذاعة الحلقة، انهالت التعليقات على إطلالة "دينا"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" و"إنستجرام"، أبرزها: "بقت نسخة من زينة عاشور مرات عمرو دياب"، و"بتقلدي زينة مراته ليه"، و"شبه هدى الناظر مديرة أعمال الهضبة"، و"شكلك حلو أوي".

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وتربط الفنان عمرو دياب، علاقة عاطفية بالفنانة دينا الشربيني، بدأت منذ عامين تقريبًا، وفقًا لمصادر مقربة من الطرفين.

ويظهر "عمرو" بصحبة دينا الشربيني في كثير من حفلاته والفعاليات، بينما لم يفصح أي من الطرفين عن طبيعة تلك العلاقة، كما لم يفصحا عن أي ارتباط رسمي بينهما.

وكانت الإعلامية ريهام سعيد، أكدت على انفصال "الهضبة" عن زوجته زينة عاشور قبل ارتباطه بـ"الشربيني"، حيث ردت على سؤال لأحد متابعيها عبر "إنستجرام" منذ أسابيع، جاء فيه "هو أنتي يا ريهام مش عندك مبدأ أنك تكرهي خطافات الرجالة؟"، في إشارة لدينا الشربيني، لتجيب الإعلامية على السؤال، قائلة: "عمرو دياب مطلق بقاله كتير أوي قبل دينا".

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