بعد زواج دام لعام ونصف، وقفت سيدة في منتصف العشرينات تدعى" نهى. س" داخل محكمة الأسرة في محافظة أسيوط، ترفع دعوى نفقة ضد زوجها الذي طلقها غيابيًا بعد معرفته بخبر حملها، بحجة كونها أرملة وتزوجت من غيره مسبقًا.
ضغوطات ومؤامرات من قبل أهل الزوج خاصةً والدته وشقيقته حتى لا يجعله يقتنع بالإنجاب من زوجته ظنًا منهن أنها نحس وتجلب الحظ السيء، " إزاي تخلف من واحدة انت مش أول بختها، وكمان أرملة".
بصوت يملؤه الحزن والآلم تابعت "نهى" لـ"هُن"، "ضغطوا عليه وفضلوا يضربوا فيا لحد ما فقدت الطفل".
وأردفت نهى:" أنا مطلبتش الطلاق والله، ولا كنت عايزة اتطلق هو اللي طلقني غيابي، وبعد سنتين اتجوز بنت وخلف منها".
كانت هذه تفاصيل خبر نهى ترفع دعوى نفقة :"طلقني غيابي لما عرف إني حامل وأهلوا أقنعوه إني نحس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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