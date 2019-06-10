الامارات | علامات تنذر بتعرض طفلك للتحرش

شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تنذر بتعرض طفلك للتحرش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد تعرض الطفل للتحرش بالنسبة للوالدين موضوعا مخيفا وحساسا، وعادة لا يتحدث الأطفال مع أهلهم في حال تعرضهم للتحرش لشعورهم بالخجل، وفي هذا الصدد قال رئيس قسم الوقاية من الجريمة لدى الشرطة الألمانية هارالد شميت، إن الطفل، الذي يتعرض لاعتداء جنسي، يخشى في الغالب من إخبار الوالدين بهذا الأمر بسبب الشعور بالخجل والخزي والعار، لذا ينبغي على الوالدين ملاحظة التغيرات الطارئة على سلوكيات الطفل.

و ونقلت وكالة الانباء الألمانية عن شمست قوله " تتمثل العلامات الدالة على تعرض الطفل للتحرش في اضطرابات النوم والأكل والسلوك العدواني وحالات الخوف والقلق والحزن والاكتئاب والعزلة والتبول اللاإرادي، بالإضافة إلى تجنب مقابلة شخص محدد أو تجنب الذهاب إلى مكان معين.

وفي حالة ملاحظة هذه الأعراض يتعين على الوالدين التحدث مع الطفل بصراحة بهذا الشأن مع مراعاة عدم توبيخه أو توجيه الاتهامات إليه، وإنما يتعين أن يشمله الوالدان بالعطف والحنان والتهدئة من روعه وطمأنته وتشجيعه على التحدث وسرد ما حدث له. وبعد التحقق من صحة الواقعة ينبغي اصطحاب الطفل إلى طبيب نفسي مع إبلاغ الشرطة عن الشخص محل الاتهام.