بيت شعر و"ستايل" غامض.. إطلالة غريبة لشيرين رضا في أحدث فوتوسيشن

عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، نشرت الفنانة شيرين رضا صورة، ظهرت من خلالها بإطلالة غريبة، في أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
واقتبست "رضا" بيت شعر باللغة الإنجليزية للشاعر الصوفي جلال الدين الرومي، لتعلق به على الصورة: "روحي هي مرشدتي، لأن روحي هي من المسكن، لن أتكلم عن الأرض، أنا من المجهول".
ولم تخض الفنانة شيرين رضا سباق رمضان هذا العام، وآخر أعمالها هو فيلم الضيف في دور "ميمي".
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