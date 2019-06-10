مجموعة كلوي لريزورت 2020.. من أعماق الكنوز السينمائية في الصين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على قمة متحف لونغ في شنغهاي، أقيم عرض مجموعة كلوي لريزورت 2020 المستوحاة من أعماق الكنوز السينمائية في الصين، وهو العرض الأول الذي تنظمه العلامة الفرنسية خارج بلدها الأصلي.

وفي الفترة التي تسبق عرض المدرج، قامت المديرة الإبداعية ناتاشا رامزي - ليفي نفسها بالاطلاع على أفلام أشهر المخرجين الصينيين التي شاركت فيها نخبة من الممثلات الشهيرات مثل غونغ لي، شو تشى، وتشاو تاو.

وقالت المصممة في ملاحظات العرض: "الطريقة التي تعرفت بها على الثقافة الصينية كانت من خلال السينما"، وأضافت: "العرض الأول الذي قدمته في كلوي استخدمت فيه الموسيقى التصويرية لفيلم ميليني مامبو، وهو فيلم من إخراج المخرج الصيني هسياو هسين، وكان شو تشي تلعب فيه دور البطولة".

وكانت الممثلة الشابة حاضرة في الصفوف الأمامية للعرض إلى جانب تانغ يان، تشانغ زويينغ، وانغ لوودان، والمصممة لوسيا ليو.

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وأقيم العرض نفسه بجودة تشبه الأفلام، حيث شاهد الضيوف العارضات أولاً على الشاشة قبل ظهورهن على المدرج، وقد تلاعبت المصممة برموز الصين القديمة فقدمت جاكيتات مبطنة بالورود وطبعات جاكار وحتى أنماط البيجاما، و بعد أن رأت الهندسة المعمارية الخاطفة للأنفاس في جميع أنحاء المدينة، أضافت طبعات الآرت ديكو إلى تصاميمها والتي تم اقتباسها من أرشيف المنزل.

وبالنسبة لمحبي العلامة التجارية، فقد تضمنت المجموعة خيارات واسعة ومتنوعة من بينها وشاح الرقبة الطويل، والألوان الترابية والبنطلونات الأنيقة المصنوعة من أقمشة مختلفة من الحرير جورجيت إلى الدينيم.