تعرّفي على أبرز الخيارات لإطلالة عملٍ مُريحة هذا الصيف

يُصبحُ اختيار الإطلالات والصيحات المناسبة أمرًا مُحيرًا، وبمثابة مهمةٍ صعبة، مع حلول فصل الصيف، وبخاصة عندما يتعلق الأمر باختيار إطلالات العمل، حيثُ تسعى الكثيرات إلى مواكبة الموضة، مع المحافظةِ على الإطلالة الرسميةِ في الوقت ذاته.

ومن خلال خبراء الموضة نقدم لكِ نصائح لاختيار إطلالة عملك هذا الصيف:

الفستان القميص

هذه القطعة مناسبة فعلًا؛ إذ تتميز بجمعها بين العصرية والجاذبية، إلى جانب عنصر الراحة الهام، ويمكنكِ ارتداؤهُ أكثر من مرةٍ وعلى طريقتك الخاصة، مع بعض الإضافات كإضافة حزامٍ من اختيارك، وتنسيقه مع سنيكرز، أو حذاء فلات، وغيرهما من القطع.

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صندل فلات ذو سيور

يأتي هذا التصميم في صدارةِ صيحاتِ الأحذيةِ لهذا العام، وعلى عكس ما تتوقعين، يمكنك ارتداؤه للعمل، فهو يتميزُ بتصميمهِ العملي المريحِ والعصري أيضًا.

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بنطلون الكارجو

بدلًا من التصميم الكلاسيكي أو الجينز، اختاري بنطلون كارغو، بلونكِ المفضل، لإكمال إطلالتك للعمل، حيث سيمنحك الراحة التي تريدينها ويمكنك تنسيقه مع أكثر من قطعة، سواء أكان توبًا أو قميصًا، كما يمكنك ارتداؤه مع سنيكرز أو حذاءٍ ذي كعبٍ عالٍ.

الحقيبة الكبيرة

كما هو متوقع، الحقيبة الكبيرة مناسبة جدًا لتشملَ كل احتياجاتك، وصيحةُ تصاميم الحقائبِ الكبيرةِ هذا العام، لا تقتصرُ على الشاطئ فقط، بل يمكنكِ اختيارها، لإكمالِ إطلالتكِ في العملِ أيضًا؛ إذ ستكونُ مناسبةً ومريحةً للغاية.

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