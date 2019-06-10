بيروت - لايف ستايل
تحرص عضوات العائلة الملكيّة، على الالتزام بقواعد البرتوكول الملكيّ، الذي يتضمّن ارتداء أزياء، يصل طولها تحت الرّكبة وبأكتاف مغطّاة، بما في ذلك دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، ودوقة ساسكس ميغان ماركل. لكنْ، يبدو أنّ بعض العضوات الملكيّات لا يلتزمن بالبروتوكول، مثل ليدي أميليا وندسور.
ليدي أميليا، هي ابنة عم الأميرين ويليام وهاري، وجدّها هو دوق كنت، وقد خالفتْ التّقاليد الملكيّة بين عشيّة وضحاها، عندما حضرت المعرض الصّيفيّ للأكاديميّة الملكيّة للفنّون، مرتديةً فستان المعطف، المفضّل لدى كيت ميدلتون، لكنّها اختارته بنمط السليبدريس الحريريّ، وباللّون الأخضر الفاتح من ستيلا مكارتني، مزيّنة بشرائط إضافيّة وسحّاب أماميّ، وأنهتْ إطلالتها بحذاءٍ رياضيّ مكتنز.
اقرا ايضاً:
أفكار للإكسسوارات والحقائب مستوحاة من "أسبوع الموضة"
كان الحذاء الذي تميّز بنعال نيون باللّونين الورديّ والأخضر، إضافة غير متوقّعة على الإطلالة، وتضمّنتْ الإكسسوارات الأخرى، التي شملتها الإطلالة بحقيبة كروس بودي، زرقاء شاحبة، ومجوهرات ذهبيّة انتقائيّة، وبالطبع، هذه ليست المرة الأولى التي تتجاوز فيها ليدي أميليا قواعد الأزياء الملكية، حيث تتألق الشابة مرار بالفساتين الشفافة، والسترات الجلدية، ومعاطف الفهد المطبعة.
قد يهمك ايضاً:
الإكسسوارات البدوية موضة رمضانية بلمسات عصرية
موضة الألوان في 2019 تسيطر على اختيارات الأزياء والإكسسوارات
كانت هذه تفاصيل خبر ليدي أميليا تخرقُ البوتوكول الملكيّ بحذاء رياضي على السّجّادة الحمراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.