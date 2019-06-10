"ضربني بمطوة في وشي وكسر لي دراعي".. سيدات يروين تعرضهن للعنف على يد أزواجهن

عرضت الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" فيديو يظهر تعرض بعض النساء للعنف من أزواجهن.

"عورني وكسر لي إيدي وكسر لي رجلي وضربني في وشي كذا مرة".. هكذا حكت سيدة عن العنف الذي تعرضت له على يد زوحها.

وقالت السيدة: "مرة إيدي اتكسرت ومرة ضهري فضلت أعالج فيه سنة، مرة ضربني في دماغي في الحيطة وعمل لي ورم في مخي وفضلت أعالجه فترة ولحد دلوقتي بييجي لي صداع" معتبرة أنه يستغل الدين ويعتبر أن النبي أمر بضرب الزوجة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بضرب الزوجة أبدًا.

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بينما حكت أخرى فضلت إخفاء وجهها، وقالت إن زوجها كان يترك علامات في جسدها من التعذيب لم تكن تتحملها.

وأوضحت السيدة أن زوجها ضربها بـ"المطوة" في وجهها وترك لها علامة شوهت وجهها، معتبرة أنه يفهم الدين بشكل خاطئ ويعتبر أن الدين أمر بضرب الزوجة، مضيفة: "الموضوع بدأ يتطور لإهانات وشتايم بعد كده بقا ضرب باليد بيعمل لي علامات في جسمي من شدة الضرب".

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