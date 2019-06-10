دينا الشربيني: "متسامحة في أي شىء عدا الخيانة.. وعبيطة جدا بتنرفز على مافيش"

قالت الفنانة دينا الشربيني، إنها متسامحة في الحياة بدرجة كبيرة، ومن الممكن أن تُسامح في أشياء قد لا تُسامح فيها سيدات أخريات، ما عدا الخيانة.

وسخرت من نفسها قائلة: "أنا بصراحة عبيطة يعني، بتنرفز أوي وأطلع وأطلع، وأنزل في الآخر على مفيش".

وأضافت "الشربيني"، خلال حوارها في برنامج " الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب:" الخيانة وحشة أوي، لأنها بتوجع، وفيه ناس بيحصل فيهم خيانة وترجع، بس الحب بيبقى عاميهم".

Advertisements

وتابعت: "تبص تلاقي الشخص معذب البنت وعامل فيها كل حاجة وحشة وفي أهلها وفي الآخر ترجعله".

​