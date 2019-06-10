أعراض الزهايمر

الزهايمر أو "الخرف" من الأمراض الشائعة بين مختلف الأعمار، خاصة كبار السن، والتي يجب اكتشافها مبكرًا، تجنبًا لحدوث أزمات صحية مضاعفة.

وفيما يلي أبرز أعراض الإصابة بالزهايمر، وفقا لما ذكره "سكاي نيوز":-

ضعف التركيز

يعد فقدان القدرة على التركيز، من أبرز العلامات الدالة على الإصابة بالزهايمر، والتي تؤدي إلى نسيان تنفيذ الخطط اليومية والخطط طويلة الأمد الموضوعة.

المزاجية

تغير الحالة المزاجية سريعًا من مؤشرات الإصابة بالزهايمر، نتيجة انزعاجهم من عدم تذكر المعلومات والأشخاص، والشعور بالإرهاق والتعب الذهني بسبب ذلك الأمر.

نسيان الروتين

يعجز مصابي الزهايمر عن تذكير كيفية أداء عادتهم اليومية، والمهام الروتين البسيطة، مثل كيفية إعداد الفطور.

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عدم تذكر أماكن الأشياء

يفقد مريض الزهايمر تذكر أماكن وضع "ريموت" التلفزيون، والمكان المخصص وضع الذهب والمجوهرات، خاصة في حال تكرر الأمر عدة مرات.

السير دون هدف

أكدت الدراسات العلمية الحديثة، أن 60% من المصابين بالزهايمر، يسيرون في المنزل والطرق دون هدف واضح.

ويجب زيارة الطبيب المتخصص في حالة وجود أكثر من عَرَض مما سبق، لتتمكن من تشخيص الحالة مبكرًا، والعثور على العلاج المناسب.

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