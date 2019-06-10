طريقة عمل كفتة بانيه محشية جبنة

"كفتة بانيه محشية جبنة" وجبة اكتسبت شعبية واسعة خلال الآونة الأخيرة، لتميزها بمذاق لذيذ. وفيما يلي خطوات إعداد "كفتة بانيه محشية جبنة" على طريقة نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج "سي بي سي سفرة". المقادير - نصف كيلو لحمة مفرومة. - نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة. - نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة. - نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة. - نصف ملعقة صغيرة قرفة ناعمة. - ملح. - بيضتان. - فلفل أسود. - نصف كوب بقسماط. - جبنة موتزاريلا. Advertisements - جبنة شيدر. - بقدونس مفروم. - زيت. الإعداد - خلط اللحمة البقسماط والملح والفلفل الأسود والثوم البودرة والبصل البودرة والقرفة والزنجبيل. - إضافة البيضة وتقليب الخليط ثم يشكل أصابع مع وضع الجبن. - تقليب البيضة مع الملح والفلفل الأسود. - خلط الكفتة في البيض ثم البقسماط. - قلي الكفتة في الزيت. ​

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