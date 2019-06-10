طريقة عمل دجاج مشوي بالسماق

حضري لأسرتك على مائدة الطعام دجاج مشوي بالسماق، بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي، وقدميها مع السلطات والأرز الأبيض. مكونات دجاج مشوي بالسماق: دجاج. ملعقتين زيت. ملعقتين سماق. ملعقة صغيرة زعتر جاف. بصلة مبشورة. ليمونة. 3 ملاعق كبيرة خل. ملعقة صغيرة كمون. Advertisements كوب زبادي. طماطم. ملح - فلفل أسود. طريقة تحضير دجاج مشوي بالسماق: قومي بتقطيع الدجاجة من الخلف، ثم تبليها بالزبادي والسماق. ضيفي الزعتر والكمون والملح والخل والملح والفلفل الأسود والليمون للدجاجة. ضيعي فى الثلاجة لمدة ليلة كاملة. شوحي الطماطم في الزيت في صنية ثم ضعي الدجاجة. أدخلي الصنية في الفرن حتى تمام النضج. ​

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