أسباب طقطقة الركبة اثناء الحركة

يصاب العديد من الأشخاص، وخاصة كُبار السن، بـ طقطقة الركبة، أثناء الحركة أو الجلوس، وصعود الدرج وغيرها. ويرصد "هُن" أسباب طقطقة الركبة: التهاب المفاصل: يؤدي التهاب المفاصل إلى طقطقة الركبة، بسبب احتكاكها خلال الحركة. زيادة الوزن: Advertisements يؤدي زيادة الوزن المُفرط إلى الضغط على الأربطة، وضعف العضلات، الأمر المُسبب لطقطقة الركبة. تآكل المفاصل: يؤدي تآكل المفاصل الذي يحدث لكبار السن عادًة لطقطقة الركبة خلال الحركة. تمزق الغضروف: يتسبب التمزق الغضروفي في الورم والتصلب وآلم الركية، الذي ينتج عنه الطقطة عند الحركة. ​

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