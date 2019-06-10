التدخين السلبي مشكلة يعاني منها الكثيرون، خاصة إذا وجد في الأسرة أشخاصا يمارسون عادة التدخين، فيؤثر ذلك على غير المدخنين من الأسرة بما يطلق عليه التدخين السلبي، ويقدم موقع "daily medical"، طرق الوقاية من التدخين السلبي.

لا تسمح بالتدخين في منزلك، وإذا كان ضيوفك يدخنون، فاطلب منهم التدخين بالخارج، وإذا كان شريكك يدخن، فشجعه على الإقلاع عن التدخين.

لا تسمح بالتدخين في السيارة.

قم بزيارة المطاعم وأماكن العمل الأخرى التي تطبق سياسات منع التدخين.

اختر مرافق الرعاية الخالية من التدخين للأطفال والأحباء كبار السن.

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الإصرار على الالتزام بقوانين العمل وعدم التدخين.

إذا كان أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء من المدخنين شجعه على عدم التدخين.

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