طريقة عمل عيش التورتيلا

يعد خبز التورتيلا الذي يشبه "العيش الصاج السورى" أو "خبز الصاج" من أنواع الخبز المفضلة لدى الكثيرون.. ونقدم لكم اليوم طريقة عمل خبز التورتيلا. المكونات 4 كوب دقيق كوب ماء 1/2 كوب زيت رشة ملح رشة سكر طريقة التحضير ننخل الدقيق ونضيف عليه المكونات. Advertisements عجن العجينة لمدة 10 دقائق. تقطيع العجينة لكور صغيرة نغطيها ونتركها لمدة ربع ساعة. تسخين طاسة على النار وتسوية الخبز فيها على نار عالية. وعند خبز رغيف نغطيه حتى لا ينشف. ​

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