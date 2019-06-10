طريقة عمل الآيس كريم بالمنزل

يعتبر الآيس كريم من الحلويات المثلجة التي يعشقها الكبار والصغار، كما يحبون مذاق الفراولة وإليكم طريقة إعداده: المقادير 2 كوب فراولة مجمدة. 2 معلقة عسل نحل كبيرة. علبه زبادي. Advertisements عصير ليمونة. طريقة التحضير توضع المكونات في الكبة أو الخلاط ونضربهم جيدًا. يوضع الخليط في الفريزر. وبعد أربع ساعات يغرف بولات في كاسات الآيس كريم بألف هنا. ​

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