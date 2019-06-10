طريقة عمل شوربة الفريك

يفضل البعض تناول شوربة الفريك، لمذاقها الرائع.. نقدم لك اليوم طريقة إعدادها. المكونات كوب فريك منقوع 4 س. بصلة كبيرة مفرومة. 3 م لحم معصج (ممكن الاستغناء عنها). سمن. 3 أكواب شوربة أو ماء. ملح. فلفل أسود. رشة قرفة. Advertisements طريقة التحضير نأخذ نصف البصلة وندعكها مع الفريك وملح وفلفل على البارد. تشويح باقي البصلة في السمن ونضيف الفريك عليه ويشوح ونضيف اللحم المعصج إن وجد والشوربة أو المرقة والقرفة. تهدى بعد الغليان وتغطى حتى تنضج وتغرف ساخنة وتقدم. ​

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