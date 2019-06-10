"جدع وايجابي ولسانه حلو".. عمرو دياب بعيون دينا الشربيني

منذ انطلاق الحلقة الأولى من مسلسل "زي الشمس" للفنانة دينا الشربيني، والذي عرض خلال الموسم الرمضاني السابق، وبات اسم "الهضبة" عمرو دياب، يتكرر بين الحين والآخر، خاصة عقب عرض المشاهد الأولى من المسلسل التي تضمنت أغنيته الشهيرة "القاهرة ونيلها".
ولم تترك "الشربيني" الفرصة الأولى للحديث عن العمل، إلا ووجهت رسالة خاصة للهضبة، حيث أشادت، بحضوره بعض كواليس مسلسل "زي الشمس".
وأوضحت "الشربيني" خلال حوارها في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أنه شخصية جدعة للغاية، كما أنه كان داعما للمسلسل، قائلة: "جدع وإيجابي وداعم لينا، كان طاير بالمسلسل وبيتابعه ويشجعني"،مؤكدة ان عمرو لسانه حلو ودائم النصيحة بناءا على نظرة وخبرة قويه وأنا بسمع الكلام على طول.
يذكر أن تلك المرة هي الأولى إلى توجه "الشربيني" رسالة واضحة للأخير، على الهواء.
وكان "الهضبة" حرص على حضور كواليس المسلسل، والتقاط الصور التذكارية مع طاقم العمل.
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