بالفيديو| السعدني عن دينا الشربيني: استحالة تكون برج الحوت.. وترد: "هموتك بجد"

قال الفنان أحمد السعدني، إن الفنانة دينا الشربيني شخصية مفاجئة للغاية، حيث إنها تكون عصبية في أوقات غير متوقعة، على حد قوله، مضيفًا: "مستحيل تكون برج الحوت، خدعونا يا بيه وقالوا دي برج الحوت"، فردت ضاحكة: "هموتك بجد".

وأضاف "السعدني"، خلال حواره في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب: "ممكن نكون بناكل وبنضحك عادي وتحصل حاجة تفاهة وفجأة مرة واحدة بتتحول، أنا عندي نفس المشكلة دي برضه ".

Advertisements

وتابع: "أنا لما أتعصب مرة واحدة هي بتقدر تسيطر عليا، وكذلك لما هي تتعصب بسيطر عليها على طول".

​