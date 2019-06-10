قال الفنان أحمد السعدني، إن الفنانة دينا الشربيني شخصية مفاجئة للغاية، حيث إنها تكون عصبية في أوقات غير متوقعة، على حد قوله، مضيفًا: "مستحيل تكون برج الحوت، خدعونا يا بيه وقالوا دي برج الحوت"، فردت ضاحكة: "هموتك بجد".
وأضاف "السعدني"، خلال حواره في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب: "ممكن نكون بناكل وبنضحك عادي وتحصل حاجة تفاهة وفجأة مرة واحدة بتتحول، أنا عندي نفس المشكلة دي برضه ".
وتابع: "أنا لما أتعصب مرة واحدة هي بتقدر تسيطر عليا، وكذلك لما هي تتعصب بسيطر عليها على طول".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| السعدني عن دينا الشربيني: استحالة تكون برج الحوت.. وترد: "هموتك بجد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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