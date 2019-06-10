بالأسعار.. استوحِ إطلالتك الصيفية من "صلاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

أطلّ محمد صلاح نجم الكرة العالمي ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي في صورة جديدة نشرها لاعب نادي الأهلي النجم عماد متعب عبر صفحته الخصية بموقع "إنستجرام".

ويقف "صلاح" بجوار عماد متعب في أحد شواطئ مدينة الجونة الساحلية مرتديًا تي شيرت باللون البرتقالي عليه "برنت" لأحد الشخصيات الكرتونية للعبة الشهيرة "أنجري بيردز"، ونسق معه شورت كحلي اللون.

وفي فصل الصيف، تكثر رحلات السفر إلى المدن الساحلية، وفي حال كنت تخطط للسفر يمكنك استلهام إطلالتك من ملابس محمد صلاح.

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و"تي شيرت" محمد صلاح ينتمي لمجموعة "أنجري بيردز" المتاح بالعديد من الألوان كالأصفر والأسود والأحمر والأخضر، بمقاساته المختلفة، وأيضًا يوجد تي شيرتات أخرى بجميع شخصيات اللعبة الشهيرة.

ويمكن شراؤه بكل سهولة من على متاجر بيع الملابس الأونلاين بسعر 23 دولار (أي ما يعادل 391 جنيها مصريا).

وكذلك ظهر "أبو مكة" مرتديًا (ساعة يد) ماركة دار "أوليس ناردين" السويسرية، وقد نالت إعجاب عدد كبير من متابعيه. وتتميز هذه ساعة بأنها "أوتوماتيكية من موديل فريك فيجين"Freak Vision من البلاتين. وتمتاز بمقاومتها للماء حتى عمق 30 مترًا، وقطر دائرتها يبلغ 45 ملم، وأسورة من جلد التمساح.

وبحسب موقع دار أوليس ناردين، فإن الساعة يبلغ سعرها 95 ألف فرانك سويسري، وهو ما يقرب من مليون و760 ألف جنيه.