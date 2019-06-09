"الباجا": الزواج العرفي صحيح بشروط.. وأزهري يرد: "زنا"

قال المستشار عبد الله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة، إن الزواج العرفي إذا استوفى أركانه وشروطه الشرعية فهو صحيح 100%، مشيرًا إلى ضرورة أن تتحقق شروط الإشهار والقبول ووجود أولياء أمور العروسين.

وأضاف الباجا خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن الزواج السري زنا، بسبب عدم توفر أركان شروط الزواج، لافتًا إلى أن قانون الأحوال الشخصية في عام 2001 أقر القانون العرفي.

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في إطار متصل، قال الضيف الآخر للبرنامج الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الزواج العرفي والمؤقت والمسيار زنا، لكن زواج القاصرات مجرم وممنوع، إلا فيما يتعلق بحالات الضرورة القصوى.

وتابع: "مفيش حاجة اسمها مصلحة البنت، لازم يكون في نظر القاضي وتقديره للضرورة".

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