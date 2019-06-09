عبد الله النجار: 95% من حالات الطلاق تتم بالتراضي

قال الدكتور عبد الله النجار، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه ليس من المروءة والأخلاق، أن يجبر الرجل، امراة تعيش معه كزوجة، في إشارة إلى تأييده لما يتعلق بقانون الخلع، لافتًا إلى أن قانون الأحوال الشخصية مشتق من الشريعة الإسلامية.

وأضاف النجار، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن 95% من حالات الطلاق تكون بالتراضي بين الزوجين حول رؤية الأطفال، واصفًا إياهم بالمتحضرين، حيث يعيشون بتفاهم وألفة.

وأشار إلى أنه في حالة عدم التراضي، يجب أن يقيم الطفل مع أمه، مشيرًا إلى أن من حق الأب أن يرى ابنه في أي سن.

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