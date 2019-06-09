بالصور| بـ"فستان مكشوف".. نوال الزغبي "بتلمع" في حفلها ببيروت

لفتت الفنانة نوال الزغبي الأنظار بإطلالتها، خلال حفلها الغنائي على مسرح الفينيسيا، بالعاصمة اللبنانية بيروت، مشاركة جمهورها بجانب من الفعالية الفنية، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت "نوال" بفستان طويل، والذي تميز بأنه لامع، ومكشوف الصدر، فضلًا عن أنه مزين بالعديد من الألوان، من توقيع مصمم الأزياء شربل أزار.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع الإطلالة، التي حصدت على ما يزيد على 40 تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات لمتابعيها وزملائها في الوسط الفني، على رأسهم جيسي عبده ررامي صبري وندة بسيوني المشيدين بفستانها.

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وتنوعت تعليقات متابعيها بين المعجبين بالأزياء والمنتقدين لها، أبرزها: "الفستان حلو، بس مكشوف شوية"، و"النجمة الذهبية اللامعة دائمًا"، و"أنيقة للغاية".

يشار إلى أن الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بفستان لامع، من توقيع دار الأزياء العربية لابورجوازي، خلال إحيائها أول حفل غنائي لها بالمملكة العربية السعودية، ضمن احتفالات عيد الفطر المبارك.

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