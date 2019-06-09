"شفاف وبيلمع".. حسناء الزمالك تنشر صور فستان زفافها على محمد عنتر

شاركت دنيا الحلو، الشهيرة بحسناء الزمالك، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة بفستان زفافها على لاعب القلعة البيضاء، محمد عنتر.

وظهرت "الحلو" بفستان أبيض، شفاف من جهة البطن، دون أكمام، مكشوف ومُرصع بالفصوص اللامعة والملونة، من الأعلى، مع تسريحة انسيابية "ويفي" وتاج بسيط.

كما اعتمدت على مكياج "سموكي" لامع، وأقراط طويلة.

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وكانت الحلو، شاركت متابعيها، مؤخرًا بعدة صور من خلال خاصية "الاستوري"، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأظهرت اللقطات صورة للاعب الزمالك على "شيزلونج" من الخوص أسفل أشعة الشمس، في حين التقطت صورة لغرفة نومهم بالفندق.

كما شاركت بصورة لفهد أبوعقرب مكتشف اللاعب ومتبنيه، أظهرت "عنتر" عاري الصدر بصحبة زوجته، وأرفقها بتعليق: "مين في أحلى شهر عسل ناو، عقبال ما تشيل عنتر الصغير".

وكان الثنائي احتفلا بعقد قرانهما، في مارس الماضي، في حفل عائلي، وتألقت "الحلو" بفستان أبيض قصير بدون أكمام، مع شعر منسدل ومكياج بسيط، في حين تخلى "عنتر" عن البدلة، وظهر بقميص أبيض مع بنطلون.

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