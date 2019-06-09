شاركت الفنانة هنا شيحة متابعيها، بعدة صور مع عائلتها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". ونشرت "هنا" صورا بصحبة شقيقاتها الثلاث، حلا، رشا، ومايا، فضلًا عن صورها مع أبنائها ووالدها، ووالدتها، مُعلقة: "العيلة أولًا". Advertisements ولم تشارك هنا بصورة واحدة، مع زوجها الفنان أحمد فلوكس، الأمر الذي أثار تساؤلات البعض حول علاقتهما، حيث علقت إحدى المتابعات: "فين أحمد؟"، في حين أضافت الأخرى: "ليه مبقاش فيه صور مع أحمد؟". وكانت "شيحة" لفتت الأنظار مؤخرًا بظهورها دون "دبلة الزواج"، خلال مشاركتها في حفل السحور، الذي نظمته قناة "إم بي سي مصر". ​

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كانت هذه تفاصيل خبر "زوجها ليس بينهم".. هنا شيحة تشارك متابعيها بصورها مع العائلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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