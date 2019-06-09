أصالة: "كنت معجبة بطارق العريان وتمنيته وأنا متزوجة"

لم تترك الفنانة السورية أصالة مجالا إلا وتحدثت عن زوجها المخرج طارق العريان، ومؤخرًا أكدت الفنانة أنها كانت تشعر تجاه الأخير بالإعجاب قبل انفصالها عن زوجها الأول.

وقال "العريان" خلال حديثه مع الإعلامي "نيشان" ببرنامج "توأم روحي"، إنه تعرف على أصالة خلال تصوير أغنيتها "يا مجنون" وكان متزوجًا حينها، وإنه جمعته سهرة بها برفقة زوجها الأول.

لترد "أصالة" مؤكدة أنها أُعجبت بالعريان منذ المقابلة الأولى، التي كانت في حضور زوجها، وتمنت أن يكون "طارق" زوجها.

وأضافت أنها بادرت بإظهار إعجابها به، كما عرضت عليه الزواج عقب طلاقها.

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يذكر أن أصالة وطارق العريان تزوجا في عام 2006.

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