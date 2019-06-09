فيديو| ابنة شيرين ترقص على أغنية "زمان".. ومتابعون: "دي تنافس جوهرة بقى"

نشرت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع فيديو مصور لابنتها الصغيرة "مريم" وهي ترقص على أغنية "زمان" من إحدى أغانيها التي طُرحت عام 2018 ضمن ألبوم "نساي".

وظهرت مريم خلال مقطع الفيديو تتراقص وتتمايل بفستان أسود قصير وشعر كيرلي، وأرفقت شيرين تعليقًا على الفيديو باللغة الإنجليزية قائلةً: "أميرتي".

لقى مقطع الفيديو المصور استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير من الرواد معه وحصد على حوالى 400 ألف نسبة مشاهدة وآلاف من التعليقات من نجوم الفن وخارجه أبرزها "اقلب الجرة على فمها تطلع البنت لأمها ربي يحفظها ليكي، ربنا يحفظك يا مريم لماما شيرين يا رب العالمين عسل، ما شاء الله عندها مواهب زى مامتها، ما شاء الله بنت الوزة عوامة، دي تنافس جوهرة بقى".

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وكانت نقابة المهن الموسيقية أخطرت الفنانة شيرين عبدالوهاب بحفظ التحقيق معها ورفع الإيقاف، الذي جرى عليها بعد إساءتها لمصر في حفلها الغنائي بدولة البحرين.

وتضمن نص القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية، أن مجلس النقابة بجلسة 29 مايو 2019 قرر رفع الإيقاف وحفظ التحقيق، وتم توجيه القرار إلى المطربة شيرين عبد الوهاب.

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