"قال لها تعالي شوفي ابنك".. خطة شاب لقتل طليقته بآلة حادة

شهدت محافظة بيش بمنطقة جازان بالسعودية، حادثة قتل مؤلمة فجر اليوم، خطط لها ونفذها شاب سعودي، انتقامًا من طليقته، لتقع شقيقتها ضحية لتلك المكيدة.

وبدأت الجريمة، بتواصل الجاني مع طليقته، ليخبرها بالسماح برؤية نجلهما، الذي لم تلتقِ به، منذ تحفظه والده عليه، على مدار ما يزيد عن عام كامل، وفي اليوم المحدد، سبقت شقيقتي أم الطفل إليه، منقضًا على إحداهن بالطعن 8 مرات في يدها وصدرها ورقبتها بآلة حادة، ظنا منه أنها طليقته، وفقًا لما ذكرته صحيفة "عاجل".

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وحاول الشاب اللحاق بالشقيقة الأخرى، إلا أنها تمكنت من الهروب، ليعود مرة أخرى للفتاة المطعونة، موجهًا لها ضربة على رأسها، أدت إلى إنهاء حياتها.

وأكدت مصادر للصحيفة السعودية، أن جثمان الفتاة المقتولة نُقل إلى مستشفى بيش العام، وتم التحفظ عليها بثلاجة الموتى بالمستشفى.

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