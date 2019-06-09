زوجة عماد متعب تنشر صور محمد صلاح بصحبة "بناتها" في الجونة

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شاركت يارا ناعوم، زوجة لاعب الأهلي السابق عماد متعب، متابعيها بعدة صور خلال عطلتها الصيفية بالجونة، من خلال خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وأظهرت الصور لاعب ليفربول، والمنتخب المصري، محمد صلاح، بصحبة بنات "متعب" فضلًا عن صور "ناعوم" مع زوجها.
يذكر أن محمد صلاح حرص على قضاء عطلته الصيفية بالجونة، قبل انطلاق مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019.
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