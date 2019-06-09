الأبراج تخبرنا عن طلاب الثانوية العامة "الدحيحة" و"الكسلانين".. أنت مين فيهم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري

إذا كنتت ممن يهتمون بتوقعات وقراءة الأبراج الفلكية، ففي السطور التالية نقدم لكم أكثر الأبراج نشاطًا وحيوية، والأكثر كسلًا تجاه المذاكرة لطلاب الثانوية العامة الذين بدأوا أمس السبت أولى امتحاناتهم.

ويؤثر وضع الكواكب على الحالة الذهنية لمواليد كل برج، لكن يجب علينا أن نؤكد أن المعاكسات الفلكية لا ينبغي أن تكون "شمّاعة" نُعلق عليها تقصيرنا أو أن تعرقلنا أمام صنع نجاحه وتفوقه الشخصي.

والأبراج الهوائية والمائية هي الأكثر تركيزًا ونشاطًا خلال تلك الفترة "الدحيحة"، لوجود الشمس على عطارد من بداية شهر يونيو، ما يعطي مواليد تلك الأبراج صفاءً للذهن، وفق ما ذكرت خبيرة الأبراج عبير فؤاد الأبراج في تصريحها لـ"الخليج 365".

برج الجوزاء:

أكثر توفيقًا من ناحية التركيز، ويتميز هذا الشهر بطاقة عالية تجعله قادرًا على استمراره لأوقات طويلة في عمل ما أو المذاكرة بشكل محدد، ما يحقق هدفًا محددًا له في الحياة.

برج الميزان:

يُميزه نشاطه عن غيره، وينعكس هذا بشكل خاص على مستوى العمل والدراسة، ويحرص عادةً على استغلال الوقت والفرص المتاحة له للتقدّم قدر الإمكان وتحقيق النجاح في المجالات التي اختارها.

برج الدلو:

لديه إصرار وطاقة عالية لعمل الكثير دون ملل، وقد لا يجد وقتًا للراحة في هذه الأوقات من السنة، ولكن يجب أن يأخذ قسطًا من الراحة.

برج العقرب:

مجهود ذهني يسيطر على برج العقرب أكثر من البدني بسبب كوكب عطارد في كوكبه في شهر يونيو، فهو يفكر كثيرًا في المستقبل، لكن لا بد أن يتوقف عن التفكير ويعمل عن الخطوات والطرق التي تجعله يصل إلى أحلامه.

برج السرطان:

لا يشعر بالرضا قبل إنجاز مهامه، ويظهر مولود برج السرطان نشاطًا ملحوظًا في مجال الدراسة بسبب وجود عطار في كوكبه، ويرفض تأجيل واجبات عمله مهما كانت صعبة، فهو من الأبراج التي تستطيع تحمّل المسؤولية.

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برج الثور:

لديهم يقظة ذهنية عالية وذكاء في التعلم لحفظ المعلومات وثقة عالية فيما يدرسه، لكن احذر التسرع في الإجابات لأنه قد يخيب ظنك بسبب تسرعك. توخِ الحذر وراجع معلوماتك.

برج الحمل:

لديه طاقة عالية ونشاط بسب وجود الشمس في برجه، ولكن لا تكن متناقض في أفكارك وحدد الأشياء الصحيحة من الخاطئة حتى لا تقع في مشاكل.

برج الحوت:

محظوظ إلى حد كبير لكن ليس كالأبراج السابقة، لذا يُنصح بالقيام بمجهود أضافي للدراسة، خصوصًا أنه لا يستسلم نهائيًا لحالة الخمول.

برج الأسد:

لا يستسلم إلى الكسل والخمول ويحارب للصول إلى أحلامه. لكن عليك طلب الدعم ممن حولك فأنت بحاجة إلى الأصدقاء والأقارب لمساعدتك في الدراسة.

برج القوس:

لا بد أن ينظم وقته وتحديد مهامه دراسيًا، ويرتب أفكاره وتقسيمها بشكل واضح.

برج الجدي:

ثقة الجدي في نفسه تجعله يتسرع في قرارته وإجاباته، ولا بد من تحديد أولوياته في المواد الدراسية، ولا تجعل اهتمامك ينصب في اتجاه مادة واحدة فقط.

برج العذراء:

يمر بظروف صعبة وحالة تشوش، ولا بد من طلب المساعدة من الأشخاص المتخصصين في العمل الدراسي لترتيب أفكارهم، حتى يقع في مشكلة.