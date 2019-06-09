بـ7 أطعمة.. تخلص من الترهلات وتمدد الجلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سمية عبد الهادي

تظهر علامات تمدد الجلد نتيجة عدم استخدام المرطبات أحيانًا بالصورة التي تعيد له نضارته، كما أن الحمل والولادة من أخطر الأسباب التي يعقبها مرحلة ترهل الجسم وتمدد الجلد، وكذلك نقصان الوزن المفاجئ بعد فترات طويلة من السمنة المفرطة، ما يدفع البعض لإجراء عمليات التجميل لشد تلك الترهلات، والتخلص من الخطوط البيضاء التي تكون عاملا مساعدا في توسيع الفجوة بين خلايا الجلد.

غير أن هناك مجموعة من الأطعمة التي تمنع تمدد الجلد خاصة في حالات الحمل والولادة، كما أنها تعالج التمدد بعد حدوثه وتعمل على تجديد الخلايا، تعددها الدكتورة ياسمين الصيرفي استشاري التغذية العلاجية في تصريحها لـ "الخليج 365" خلال النقاط التالية:

- الطماطم

تساعد في شد الجلد وتمنع تمدده، كما أنها تعالج أثاره إذا داومت المرأة على تناولها أو استخدامها كـ"ماسك" بشكل دوري منتظم فيما بعد مرحلة الحمل والولادة، لكونها تحتوي على فيتامين "سي" المفيد للبشرة والجلد.

- الشكولاتة

من بين الأطعمة التي تساعد في التخلص من علامات تمدد الجلد، إذ تحتوي على مواد مضادة للأكسدة، وتناولها عدة مرات تُظهر نضارة البشرة وجمال الجسم، كما تساعد في تجديد خلايا الجلد، لاحتوائها أيضا على الزنك المسؤول عن صحة الأنسجة وقوتها، وبالتالي تكون من أكثر الأطعمة تأثيرا على الجسم، خاصة أنها تتضمن نسبة عالية من الكاكاو المعروف بخصائصه الجيدة على الجلد، حيث يعمل على ترطيبه وشد الترهلات، إلى جانب ذلك يساعد على تهدئة الانتفاخات التي تتكون أسفل العين.

- الرمان

يدخل هو الآخر ضمن قائمة الأطعمة التي تساعد في التخلص من علامات تمدد الجلد، لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة من شأنها الحفاظ على البشرة من التلف، كما يمكنه إعادة تكوين الخلايا عن طريق تعزيز إفراز الكولاجين بالجسم، وبالتالي فإن الاستمرار في تناوله يساعد على ظهور الجسم بصورته الطبيعية، ويشد الترهلات.

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- البطاطس

تحتوي على حمض الفوليك وبعض الفيتامينات مثل فيتامين "بي 5" المفيدان للبشرة والجلد، حيث يساعدان في عملية شد ترهلات الجلد والقضاء على الخطوط البنية التي تتكون غالبا أسفل البطن وعلى الجانبين، والتي تكن مؤشرا على التمدد، ويمكن تناول البطاطس أو استخدامها مباشرة على الجلد، عن طريق تقطيعها شرائح رقيقة ووضعها على الجلد أو تدليكه بالمادة السائلة التي تخرج منها عند عصرها.

- الشاي الأخضر

يرطب الجلد ويحميه من ظهور علامات التمدد، تلك المشكلة التي تؤرق المرأة، وللحصول على نتائج سريعة يفضل تناوله صباحا ومساءً، أو استخدامه كـ"تونر".

- الحمضيات

تحتوي على نسبة عالية من فيتامين "سي" الذي يقوم بتفتيح لون البشرة وشد الترهلات، كما يساعد على إصلاح خلايا البشرة، وبالتالي من الصعب على متناول الحمضيات الإصابة بتشوهات في الجلد، إضافة إلى أنها تحفز إنتاج الكولاجين وهي مادة قادرة على إحياء الجلد التالف مرة أخرى، ويمكن استخدامها كـ"ماسك" أيضا بعيدا عن تناولها، من خلال وضعها مباشرة على الجلد، والتدليك لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، حتى يكون الجسم قد تشبع من المواد التي تتضمنها.

- المكسرات

تحتوي على نسبة عالية من الزيوت تساعد على ترطيب البشرة وتغذيتها، فمن المعلوم أن بقائها جافة من الأسباب التي تصيب بتمدد الجلد، لذلك فهي بحاجة دائمة إلى الترطيب، كما أن احتوائها على مضادات للأكسدة يجعل تأثيرها على البشرة فعال وسريع خاصة في علاج تلف الخلايا.