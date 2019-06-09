"كل يوم على القهوة".. كيف تتعاملين مع اهتمام زوجك الزائد بأصدقائه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - سمية عبد الهادي:

تصاب المرأة بحالة من القلق إذا لامست تعلق زوجها الزائد بأصدقائه، وخاصة في حالة إهمالها ووضعها في المرتبة الثانية، وقضاء أغلب أوقاته بصحبتهم خارج المنزل.

يستعرض لكِ الدكتور أحمد فوزي، استشاري الطب النفسي، عن كيفية التعامل مع اهتمام الرجل الزائد بأصدقائه، وإهماله لزوجته وأطفاله.

1-يفضل عدم توجيه أمر مباشر لشريكها بفعل شيئا ما، مثل مقاطعة أصدقائه، وإذا كان الأمر يؤرقها كثيرا يمكنها مشاركته في أشياء تحبها، الأمر الذي يساعدها في جذبه نحوها، كأن تطلب منه أن يشجعها على ممارسة هواياتها.

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2 عدم تجاهله، على المرأة أن تتجاذب أطراف الحديث مع شريكها داخل المنزل، ولا مانع من سؤاله عما يفعله خارج المنزل هو وأصدقائه، فمن مبدأ المشاركة ينبغي عليها أن تتعرف على طبيعة الأحاديث التي يطرحونها بينهم وتشاركه الرأي فيها، كما يمكنها التعرف على زوجات أصدقائه والتقرب من عالمه أكثر، فهذا كفيلا ليشعره بمدى تقصيره نحوها ومن ثم يبدأ في إعادة هيكلة مشاعره نحوها.

3_ توفير جوا هادئا داخل المنزل، حتى تستطيع المرأة المحافظة على حياتها مع الشريك، ينبغي أن تمنح نفسها وتمنحه فرصة الاستمتاع بوقت خاص بهما، أي لا تتعمد تضييق الخناق عليه، حيث يعد هذا من الأسباب التي تدفع الزوج إلى الابتعاد عنها.

4-مشاركه الزوج في الأمور التي تتعلق بالأبناء، حتى يقدر حجم المسئولية الملقاة عليها، وحتى تجذبه نحوها ونحو أبنائه أكثر وتجعل ارتباطه بالأسرة يفوق ارتباطه بأصدقائه.