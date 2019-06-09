"منك للسما".. أماكن وأسعار "المسابح السماوية" في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - :كتبت-آية شطوري

في فصل الصيف ومع زيادة موجات الحر، تفضل بعض الأسر المصرية قضاء وقت ممتع في حمامات السباحة، للاستمتاع بأجواء رائعة خاصة إذ كان البسين سماوي يطل على البحر أو النيل.

يستعرض "الخليج 365" أسعار وأماكن أبرز 5 مسابح علوية في مصر.

-كونكورد السلام شرم الشيخ:

يتميز مسبح كونكورد السلام في شرم الشيخ، بإطلاله مميزة علي البحر الأحمر وسط عدد كبير من الأشجار، هذا بخلاف موقعه المتميز في مدينة شرم الشيخ بمنطقة سوهو اسكوير، التي تعتبر من أشهر المعالم والمزارات السياحية.

ويبلغ سعر قضاء الليلة الواحدة 1700 جنيه للشخص الواحد في الغرفة السنجل.

-موفنبيك الجونة:

تتميز الجونة بسحر وجمال الطبيعة حيث الرمال الناعمة والهواء النقي في فصول السنة الأربعة، وخاصة عندك زيارتك لمسبح فندق موفنبيك العلوي الذي يطل على البحر.

ويتراوح سعر اليوم الواحد من 1400 الي 1600 جنيه، في الغرفة السنجل.

-فيرمونت نايل سيتي:

يتميز بموقع مميز فوق روف الفندق وإطلالته الرائعة على القاهرة ونهر النيل، ويمكنك الاستمتاع بالجاكوزى أيضا.

يبلغ سعر الليلة الواحدة 2600 جنيه للشخص الواحد في الغرفة السنجل.

العنوان: كورنيش النيل، في رملة بولاق، بالقاهرة.

-سوفيتيل الجزيرة:

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يتميز سوفيتيل بحمام السباحة الإنفينيتي الذي يعتبر من أجمل الأماكن الخاصة بالاسترخاء، خاصة مع الإطلالة الرائعة على النيل مباشرة.

تبلغ سعر الغرفة السنجل 3160 للشخص الواحد.

العنوان3 شارع الثورة في الدقي، بالجيزة.

-فندق كمبنسكى النيل:

يطل حمام السباحة على نهر النيل، ورغم أن مساحته لا تعتبر كبيرة إلا أنك يمكنك رؤية القاهرة بإطلالتها الرائعة.

تتراوح الأسعار من 3300 إلى 3600 جنيه للشخص الواحد في الغرفة السنجل.

العنوان: 12 شارع أحمد راغب، كورنيش النيل، في جاردن سيتي، بالقاهرة.

فندق هيلتون الزمالك:

وسط أجواء رائعة يمكنك الاستمتاع بيوم رائع في حمام السباحة العلوي بفندق هيلتون.

يبدأ سعر Dayuse من 2500 الي 2700 جنيه، للشخص الواحد في الغرفة السنجل.

العنوان: شارع 21 محمد مزهر، في الزمالك.

-فندق جراند نايل تاور:

يتميز بمساحة كبيرة ويطل على النيل مباشرة، كما أن يحتوي على حمام سباحة مخصص للأطفال، يقع فندق جراند نايل تاور في منطقة جاردن سيتي أمام فندق الفور سيزون "نايل بلازا"، يبدأ Day-Use في جراند نايل تاور.

يتراوح أسعاره من 2000 إلى 2300 جنيه، للشخص الواحد في الغرفة السنجل، ويبدأ من الساعة الـ 10 صباحا حتى وقت الغروب.