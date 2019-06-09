حلت المطربة أنغام، وزوجها الموزع أحمد إبراهيم، ضيفان على الإعلامي نيشان، في برنامجه "توأم روحي".
وحكى "أحمد"، قصة ارتباطه بأنغام، حيث قال إنهما كانا يتقابلان في الاستديو، لكنهما لم يكونا يتبادلان أطراف الحديث، مؤكدًا: "أنا بتغريني الست القوية اللي عندها تحدي في حياتها".
وأضاف: "أمير طعيمة كان سبب بداية الأحاديث بيننا، لأنه كان مقربًا من كلينا، وكانت فترة الثورة"، وردت عليه أنغام، قائلةً: "كنا بننزل الثورة مع بعض".
واستكمل "أحمد": "كانت تشبهني كثيرًا في حرصها على العمل، ثم بدأنا في العمل معا، وتحديدًا أغنية (في اتجاه واحد)، ثم أصررنا أن نتعامل بندية، بعدها اختلفنا معا، وانقطعت علاقتنا، بسبب العمل".
وكشفت أنغام عن سبب هذه القطيعة، قائلةً: "كان في مواعيد شغل، والناس مكنتش بتبلغه بيها، وصلني إن كان في ناس بتوقع، وكانوا بيقولوا إنه مش بيرد على التليفون ومسافر".
ليرد أحمد، وقال: "قعدنا سنة مش بنتكلم، أنا بعطل الوطن العربي كله، وممكن أخر الأغنية سنة، عشان بخاف على الشغل".
وواصل: "رجعنا اشتغلنا تاني، ووقتها حسيت إنها بتاعتي، واستخرت ربنا، والأمر الإلهي اشتغل".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد إبراهيم عن علاقته بأنغام: "قعدنا سنة مش بنكلم بعض" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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