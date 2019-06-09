أنفام عن أحمد إبراهيم: "نفسي أموت في حضنه.. وأكون زوجته في الجنة"

قالت المطربة أنغام، إنها لم تشعر بالأمان في حياتها إلا مع زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، مضيفةً: "نفسي أموت في حضنه وهو يدفني، وطلبت من ربنا أكون زوجته في الجنة".
وأضافت، خلال حوارها مع الإعلامي نيشان، مقدم برنامج "توأم روحي"، أنها صارت تفهم زوجه بشكل كامل، بالرغم من بعض الطباع "الصعبة"، التي يتصف بها.
ورد "أحمد، وقال، إنه يحمد الله على زواجه من أنغام، متابعًا: "هي عوضتني، هي بالنسبة لي كل حاجة حلوة، إحنا متوافقين في الشغل، هي مش بتقاوحني وبتبقى ملاك وبتلم الموضوع وبنفهم بعض".
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