صور| الملكة "إليزابيث" تحتفل بعيد ميلادها الـ93

تقاليد داخل العائلة الملكية تقضي بأن الملوك البريطانيين لا يحتفلون بأعياد ميلادهم في يوم ميلادهم الفعلي وإنما في يوم آخر، حسبما يرجع تاريخ عيد الميلاد المزدوج لأكثر من 250 عامًا والذي بدأ مع الملك جورج الثاني عام 1748.

وخلال هذا العام لم تحتفل الملكة إليزابيث بعيد ميلادها الفعلي الـ93، والذي كان في 21 إبريل، إلا أنها تحتفل به رسميًا في السبت الثاني من شهر يونيو، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

أما عن تقاليد يوم عيد الميلاد الفعلي فتقضيه الملكة مع الأصدقاء والعائلة، والرسمي يكون مليء بالفخامة، حيث تقوم فرقة عرض الألوان الرائعة التابعة للجيش البريطاني بعروض في باكينجهام، والذي كان موعده الرسمي أمس السبت.

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وسافرت الملكة من قصر" باكينجهام" على موكب حرس الأحصنة في عربة تابعة للدولة، وكانت الدوقة ميجان ماركل من ضمن الحضور والتي تعتبر اول مشاركة علنية لها منذ ولادة ابنها" أرتشي هايسون".

وفي القصر شاهدت العائلة المالكة العرض الجوي لسلاح العرض الملكي.

يعد تقليد اللون تقليدًا للمشاة البريطانية التي يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر، ويتم تنفيذ الحفل من قبل أكثر من 1400 جندي من الجنود ، و 200 حصان و 400 موسيقي، يجتمعون معًا في عيد ميلاد الملكة الرسمي كل عام لحضور العرض العسكري المذهل.

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