أحمد الفيشاوي يشارك جمهوره بصورة لزوجته: "بصحبة بناتي الجميلات"

شارك الفنان أحمد الفيشاوي، متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة لزوجته ندى الكامل.

وأظهرت الصورة، "ندى" بإطلالة كاجوال، وبصحبة بنتين صغيرتين، وعلق الفيشاوي عليها بقوله: "الاستعداد للصيف مع زوجتي وبناتي الجميلات في المنزل".

يذكر أن الفيشاوي لديه ابنة وحيدة تُدعى "لينا"، والأمر نفسه ينطبق على "ندى"، حيث لديها ابنة من زوجها السابق تُدعى "مريم".

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وكانت انتشرت مؤخرًا شائعات نحو انفصال الثنائي، إلا أن نفى "أحمد" الخبر، بمشاركته تهنئتة لزوجته بمناسبة عيد ميلادها.

ونشر "الفيشاوي" حينها صورة لزوجته، معلقًا: "الزوجة القوية.. عيد ميلاد سعيد.. بحبك".

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