"ضحى" تطلب الطلاق: عاوز يسمي بنتي "وجنات" على اسم أمه

"عاوز يسمى بنتي وجنات على اسم أمه، ولما بنتي تكبر أصحابها يعايروها، حاولت أقنعه لكن مفيش فايدة، وضربني وطردني"، هكذا بدأت "ضحى.ا،ع"، 26 عاما، حديثها أمام الإخصائية الاجتماعية بمحكمة الأسرة، طالبة إقامة دعوى طلاق للضرر من زوجها.

وقالت الزوجة، أمام محكمة الأسرة، "أعمل أخصائية اجتماعية بإحدى المدارس، وتزوجت زواجاً تقليدياً من موظف في إحدى الجهات الحكومية منذ 4 أعوام، أنجبت طفلي الأول وأصر والده على تسميته (رياض) على اسم والده، فلم أتردد لأننا في القرى يتمسك الأب أحياناً بتسمية أولاده على أسماء أهله".

وتابعت: "حملت مرة آخرى، وأخبرني أنه سيُسميها (وجنات) على اسم والدته، فاعترضت لأن الاسم قديم وثقيل ومن الممكن أن يتسبب في عقدة للبنت".

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وأضافت: "حاولت أقنعه أن الرسول طالبنا بحُسن اختيار أسماء أبناءنا خاصة البنات، لأنهن أكثر عُرضة للحديث عن الأولاد، إلا أنه رفض، وبعد محاولات كثيرة ضربني وطردني من المنزل وأنا في الشهر الخامس من الحمل، وأكد أنه سيطلقني حال عدم تسمية البنت على اسم والدته".

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