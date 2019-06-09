ساندي لجمهورها: "دوروا على السعادة بلاش غباء".. ومتابع: "مين المغفل اللي يزعلك"

نشرت المطربة ساندي، صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأرفقت ساندي تعليقًا على الصورة قائلةً: "أوقات بنكون متمسكين بشيء جدًا و خايفين أنه يضيع، وحتى لو بنتألم ساكتين وصابرين على الشيء ده زي اللي ماسك جمره في ايده خايف تضيع !! مع انه لو سابها هيرتاح".

وتابعت: "اعتقد سبب التمسك ده التعلق والتعود وخوف من الحياه من غير الشيء ده مع إنك بمجرد ما تسيبه هتشوف الدنيا بخير جدًا."

وأكدت:" في ناس تستحق التمسك ده وأنك فعلا كنت ماسك ف جمره الدنيا فيها ملايين الناس، بس احنا اللي بنمسك في الوجع".

ووجهت نصيحة لجمهورها، قائلةً: "ودعوا أي حاجة واجعاكوا فورا العمر قصير اوي علي الهم ده دوروا علي السعاده بلاش غباء".

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لقيت الصورة استحسان المتابعين، وحصدت على ما يقرب من 7 الآف تسجيل إعجاب ومئات التعليقات، أبرزها: "مين المغفل يبقي معاه واحده مثلك ويزعلها بس انا لو جوزك كانت اشيلك في عيوني، قمر انتي بتنوري في الضلمة".

يذكر أن ساندي أعلنت طلاقها من المخرج حازم كتانة، ووالد ابنها الوحيد "راين"، بعد زواج استمر لعامين، خلال استضافتها ببرنامج "قطعوا الرجالة"، مع المذيعة راغدة شلهوب، في مارس الماضي، مشيرة إلى أن هناك علاقة ود تجمع بينهم كونه والد ابنها الوحيد.

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