صور| تحدي" أكياس القمامة" يجتاج مواقع التواصل.. وخبراء: "يسبب الشلل"

"كيكي، العشر سنوات، bird box، دلو الثلج" تحديات اجتاحت وتصدرت مناصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترات الماضية، رغم خطورتها الشديدة.

ويبدو أن تقاليع مواقع التواصل لن تنتهي بعد، حيث انتشر تحدي جديد يٌعرف باسم" تحدي أكياس القمامة"، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

ويستند هذا التحدي إلى أن يرتدي الشخص كيس قمامة من قدميه حتى رقبته، ومن ثم يجري شفط الهواء من داخل الكيس من خلال مكنسة كهربائية.

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وحذر الخبراء من خطورة هذا التحدي، قائلين: "إنه يعرض الشخص إلى نقص الأكسجين، وهو ما قد يصيب بعض أطرافه بالشلل في حال تكرار التحدي أكثر من مرة، وهو أمر خطير وقد يدوم".

وتسبب تحدي الكيكي في العديد من الكوارث مثل حوادث السيارات، وفقدان بعض الأشخاص لحياتهم، بل وتغريم البعض الآخر مبالغ مالية كبيرة بسبب المخالفات القانونية وانتهاك حرمة الطرق العامة.

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